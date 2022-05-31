Türkiye Gazetesi

Ünlü çift geçtiğimiz yıl boşanma davası haberleriyle gündem olmuştu. Mihriban Hurmacı Şubat ayında yaptığı paylaşımlarda ise eşi tarafından şiddet gördüğünü ve darp edildiğini öne sürmüştü. Yeniden boşanma davaları devam eden çift darp iddiasıyla hakim karşısına çıktı, Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, müşteki sanıklar Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

“3 ÇOCUĞUMUN ANNESİNİN TABİİ Kİ CEZA ALMASINI İSTEMEM”

Duruşmada savunma yapan Özer Hurmacı, şöyle konuştu:

“3 çocuğumun annesinin tabii ki ceza almasını istemem. Karşılıklı olduğu için ondan şikayetçiyim. Mihriban biraz kıskançlık krizine girdi telefonda, bana tanımadığım insanları gösterdi, bana tokat attı, tekme attı, küfür etti, tehdit ve hakaret etti, parmağımı ısırdı. Burada da her şeyi konuşmak istemiyorum çünkü her şey basında yer alacak. 3 çocuğumuz var, çocuklarımız büyüyünce bunları okuyacak, o nedenle çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece kendimi savundum, daha doğrusu Mihriban’ı kendimden uzaklaştırdım. Uzaklaştırırken elimdeki telefonum yüzüne geldi, o şekilde yaralandı.”

“ELİNİ YÜZÜNÜ YIKA ZOMBİ GİBİ GÖRÜNÜYORSUN”

Müşteki sanık Mihriban Hurmacı ise savunmasında ise şunları söyledi:

“Olay tarihinde onun telefonunun ekranına başka kadından bir mesaj düştü. Ben de telefonu açtım, birbirimizin şifresini biliyorduk. Yanına gittim ve ona telefonu uzatarak bana bunu açıklamasını söyledim. Beni aldattığı apaçık ortadaydı, kendisi bir de bana kızdı. Bana, 'Sen kimsin ki telefonumu karıştırıyorsun’ deyip küfürlerle karışık şekilde odaya itti. Elinde telefonu olduğu halde benim yüzüme vurdu ve darp etti. Ben hiçbir şekilde kendimi koruyamadım. Her yerim kanadı. Eşim üstümün başımın kan içinde olduğunu gördü, 'Elini yüzünü yıka zombi gibi görünüyorsun’ dedi. Bağırdığımda elini ağzıma kapattı ve nefessiz kalacak şekilde bunu yaptı. Ben feryat edince, çocukların feryatları çoğalınca beni bıraktı. Telefonumu kendisinden almaya çalıştım, tırnaklarıyla parmağımı çizdi ardından da ben telefonumu alıp tuvalete kaçtım. Ben çığlık attığımda beni susturmaya çalıştığı için kendisi yaralanmış olabilir.”

Mihriban Hurmacı, darp edildiğini iddia ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki sanık Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı’nın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti. Açıklanan mütalaada, olay tarihinde karı koca olan müşteki sanıkların aralarında kimin başlattığı tespit edilemeyen bir tartışma çıktığı ve birbirlerini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladıkları anlaşıldığından, her ikisinin de ‘eşe karşı basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“MAĞDUR OLAN KİŞİ BENİM, BERAATİMİ İSTİYORUM”

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özer Hurmacı, "Olayı dramatize etmeye çalışıyor karşı taraf. Zaten hem basında hem de medyada beni yeterince karaladılar. Mağdur olan kişi benim, beraatimi istiyorum. Bu noktada olduğumuz için üzgünüm, eşimin de ceza almasını istememem" dedi.

“KADIN OLARAK BU MANZARAYI HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM”

Mihriban Hurmacı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, "Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım, cezalandırılmasını istiyorum. Bu 'basit tıbbi müdahale' tıp dili ama benim yaşadığım şey basit değil, aylarca terapi gördüm. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım’’ şeklinde konuştu.



Duruşmada taraf avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istediler.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

“ÇOCUKLARIM BÜYÜYÜNCE BUNU OKUYACAKLAR”

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Özer Hurmacı, "Bu durumlar hoş değil, böyle abartılıp dramatize edilen bir olay var. Yani söylenecek bir şey yok, ben çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. O yüzden de çocuklarımı düşünerek demin içerde de onu belirttim. Konuşmak istemiyorum çünkü onlar büyüyünce bunu okuyacaklar. Ben onlara sadece sevgiyi, saygıyı, hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışan bir babayım. O yüzden de böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'basit yaralama', ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya, Özer Hurmacı'nın ise ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ünlü futbolcuya eşinden darp suçlaması: Özer Hurmacı sen bir canavarsın Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası eşi tarafından darp edildiğini iddia etti. Kanlar içindeki yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç kadın, “Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın” dedi.