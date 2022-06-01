Ebru Cündübeyoğlu, baba acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun babası, yaşama gözlerini yumdu. Ünlü isim, babasının ölüm haberini sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.
Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi Güçlü Mete, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak altına şu notu düştü:
“Canım Ebrumun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu’nu kaybettik. İçimiz acıyor. Kelimeler düğümleniyor. Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın.”
“CANIM BABAMI KAYBETTİK”
Ünlü oyuncu ise sosyal medyadan babasının cenaze töreni detaylarını paylaşarak “Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu’nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben, Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir” yazdı.
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