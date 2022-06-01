Star TV kanalında yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında, izleyenleri şaşırtan bir olay meydana geldi.
Canlı yayında küfürlerin havada uçuştuğu programda kadına şiddet olayı yaşandı. Programın 199. bölümünde akıl almaz görüntüler ekranlara geldi.
Milyonlarca kişinin izlediği programda konuk olan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murat adlı şahıs, Havvanur isimli konuğa saldırdı.
Genç kadına tokat adan adam, olayın ardından stüdyodan çıkarıldı.
SEDA SAYAN'IN OLAYA SESSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan Seda Sayan’ın olaya tepkisiz kalarak olayı izlemesi, sonrasında ise programa devam etmesi tepki çekti.
Melek Mosso'nun yerine sahne alacağı için çok eleştirilmişti: Seda Sayan ilk kez konuştu
Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası kendini savundu. Sayan, Mosso yerine konser alacağını yeni öğrendiğini, programı menajerinin ayarladığını söyledi.
Kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını dün Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Çiftin nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Seda Sayan’ın bugünkü programında nikaha katılmayan Çağlar Ökten’in anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar diledi.