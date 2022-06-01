Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Edis, Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Üç gün üst üste vereceği konser serisinin ikinci gününde sahneye çıkan şarkıcı sevenleriyle bir araya geldi.

Pop müziğin sevilen ismi dün akşam yine yüzlerce kişiye şarkı söyledi. Bir süredir annesi Sevil Görgülü kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı, bu durum hakkında bilgi verirken gözyaşlarını tutamadı.

“ANNEM SON KEMOTERAPİSİNİ ALIYOR”

Babasını karşısında tek başına gören Edis, annesinin kanser tedavisi gördüğü için konsere gelemediğini belirtti.

Sahnede ağlamaya başlayan sevilen şarkıcı, “Böyle ağlayan biri değilimdir. Son 6 ayımız ailece çok zor geçti. Birden babamı karşımda görünce kötü oldum. Annem şu an İzmir'de ve son kemoterapisini alıyor. Bitiriyoruz her şeyi. Babamı da yalnız görünce duygulandım kusura bakmayın. Mahvettim ya” dedi.

Edis ve annesi Sevil Görgülü

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