Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın atv ekranlarında başlayacak olan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ adlı yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin kadrosuyla alakalı net bilgi henüz paylaşılmamışken, söz konusu kadro ünlü olmak isteyen şahısların reklam malzemesi haline geldi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haziran sonunda sete çıkacak olan dizi, Kaynarca’nın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu durum beraberinde bir dizi sahtekarlığı da gündeme getirdi.

Sosyal medya üzerinden popüler olmaya çalışan çok sayıda kişinin dizinin kadrosuna katıldığını iddia ederek haber yaptırdığı ortaya çıktı. Bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten yapım şirketi yasal süreç başlattı.

Oktay Kaynarca’nın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu Oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sezonu yayınlanmadan final kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli rolünü başarıyla üstleniyordu. Dizinin final yapmasının ardından Kaynarca’nın yeni dizisinin hangisi olacağı merakla bekleniyordu. Detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Başarılı ismin yeni dizisi ve hayat vereceği karakterin adı belli oldu.

EDHO severlerine güzel haber! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolünde oynayan Oktar Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu

Oktay Kaynarca EDHO'ya son noktayı koydu, hayranlarına yeni müjdeyi verdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, kendisine yöneltilen "EDHO yeniden başlayacak mı?" sorusuna verdiği net cevap ile dizinin hayranlarını üzerken, diğer yandan da yeni projesinin sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.