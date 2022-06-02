Türkiye Gazetesi

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu; geçirdiği trafik kazasının ardından günlerce yoğun bakımda kalmış, 4 Temmuz 2007’de hayatını kaybetmişti. Sevilen ismin hayatının beyaz perdeye aktarılacağı hayranlarını sevindirmişti. Projede Barış Akarsu’nun kız arkadaşını canlandıracak olan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreni sonrası kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERDİ

Ödül töreni sonrası bir muhabirin kendisine yönelttiği “Barış Beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” şeklinde cevap vermişti. Bunun üzerine ünlü oyuncu sosyal medyadan büyük tepki topladı.

“TÜM SAMİMİYETİMLE ÖZÜR DİLİYORUM, PROJEDEN ÇEKİLİYORUM”

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkiler üzerine Barış Akarsu’nun hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrıldığını açıkladı. Ünlü oyuncu Instagram hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.”

Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor! Onu canlandıracak oyuncu belli oldu Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu; geçirdiği trafik kazasının ardından günlerce yoğun bakımda kalmış, 4 Temmuz 2007’de hayatını kaybetmişti. Sevilen ismin hayatı film oluyor. Barış Akarsu’yu canlandıracak isim de belli oldu.

Barış Akarsu’nun hayatı ekranlara taşınacak Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden sevilen Türk Rock müziği sanatçısı Barış Akarsu’nun hayat hikayesi film oluyor.