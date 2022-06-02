Türkiye Gazetesi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berna Laçin, adından söz ettiren isimler arasında. Ünlü oyuncu bu kez, Bebek’te bir mekanda kahveye ve suya ödediği parayla gündeme geldi.

‘Bir Dilim Aşk’ , ‘Evdeki Yabancı’ gibi dizilerle tanınan Berna Laçin, sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti.

“ARTIK KAHVEDE TERMOSLA BANKA GİDECEĞİZ”

Laçin, Twitter hesabından paylaştığı gönderide “Bebek’te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik. Bir kahve 100 lira, su 75 lira. Hani yemeği geçtik artık kahvede termosla banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak alan, park falan da yok ki, her yer beton” ifadelerine yer verdi.

Demet Akalın dikkat çeken iddiayı paylaştı: Zam gelecek saklıyorlar Gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Akalın’ın son paylaşımı çok konuşuldu. Gazlı içeceklere zam geleceği iddiasını gündeme getiren Akalın, buna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.