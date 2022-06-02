Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, acı bir haberle sarsıldı. Kötü haberi katıldığı ödül töreninde açıklayan Seki, konuşma yaptığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Seki'nin köpeğinin öleceği, bu sebeple zor günler geçirdiği öğrenildi.

Deniz Seki, çok sevdiği köpeği Haydut'la paylaşım yapmayı da ihmal etmiyordu.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki katıldığı ödül töreninde köpeğinin öleceğini doktorundan duyduğunu dile getirdi ve sahnede göz yaşlarına hakim olamadı. Ünlü popçu sık sık, çok sevdiği köpeği Haydut'tan bahsederek, sahneden sonra hemen yanına koştuğunu belirtmişti.

Değişimi şoke etti: Bu Deniz Seki mi, şahit lazım Deniz Seki, sahneye çıkmadan önce sosyal medya hesabından kuliste çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Abartılı bir makyaj yaptıran ve takma kirpik takan ünlü şarkının paylaşımını görenler ‘Kim bu’ demekten kendini alamadı. Bazı kişiler ise Seki’yi Bülent Ersoy zannetti.

Mehmet Şef ‘Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay’ diyerek paylaştı, Deniz Seki rahatsız oldu MasterChef programının sevilen jürisi şef Mehmet Yalçınkaya karlı havada sıcak çay içerken paylaşım yaptı. Uzun süre hapis yatan şarkıcı Deniz Seki ise bu paylaşımdaki nottan rahatsız oldu.

Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.

Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi Deniz Seki ve ailesi zor günler geçirmeye devam ediyor. Şarkıcının kendi gibi müzisyen kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi.