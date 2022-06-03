Türkiye Gazetesi

Şeref Sözü, Lale Devri, Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan Sayışman’ın yeni filmi Aynasız Haluk, nisan sonunda vizyona girdi. Filmde başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu Cansu Canan Özgen'in 40 adlı programına konuk oldu. Sayışman, kendisine sorulan bir soru karşısında gözyaşlarını tutamadı.

“BABAMA YAPTIĞIM YANLIŞLAR GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR”

Meslektaşı Almeda Abazi ile evli olan iki çocuk babası programda kendisine yöneltilen tüm soruları açık yüreklilikle cevapladı.

Ancak, ünlü oyuncu “Tolgahan Sayışman babasından neler gördü” sorusuyla zor anlar yaşadı. Soru karşısında sesi titreyen oyuncu, şu cevabı verdi:

“Normalde böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Pek duygusal bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri."

Görenler şaştı kaldı: Tolgahan Sayışman tanınmaz halde Polisiye komedi türündeki 'Aynasız' isimli filmde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tolgahan Sayışman, kilolu haliyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yeni projesindeki kilolu ve sakallı hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncu Tolgahan Sayışman ölümden döndü İş görüşmesi için İzmir'e giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden döndü.