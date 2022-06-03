Türkiye Gazetesi

Şakıcı Mustafa Sandal ikinci kez dünya evine girdi. Ünlü şarkıcı Melis Sütşurup ile İtalya’nın başkenti Roma’da evlendi. Çift geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı.

Mustafa Sandal, ve Melis Sütşurup'un nikah şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenirken, çiftin düğünü 11 Mayıs’ta Marmaris’te yapacağı öğrenildi.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Türkiye onu Mustafa Sandal’ın kız arkadaşı olarak tanımıştı. Bugün yapılan nikah töreninin ardından günün en çok konuşulan ismi oldu. Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibi olduğu öğrenildi. Sütşurup da Mustafa Sandal gibi daha önce bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden bir de oğlu var.

Üç senedir birlikte olan çift sir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Bu haberlerin ardından yeniden barışan çift şubat ayında nişanlanmıştı.

Eski eşten, Mustafa Sandal’a haciz şoku Emina Jahović ve Mustafa Sandal 2018 yılında dostça evliliklerini sonlandırmıştı ancak bu günlerde araları nafaka problemiyle geriliyor.

Defne Samyeli'ye hakaretten yargılanan Mustafa Sandal'a beraat Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.