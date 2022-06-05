Türkiye Gazetesi

Kanal 7’nin ekranlara damga vuran başarılı dizisi Emanet hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıkmış, reytingleri çok iyi olan dizide Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu’nun diziyi bıraktığı öğrenilmişti. Sosyal medya hesabından İzmir’den fotoğraf paylaşan Türkoğlu, diziden aniden ayrılmış ve ailesinin yanına gitmişti. Dizinin sezon finali ise başrol olmadan dublörle çekilmişti. Bu yaşananlar sonrasında ise dizinin yapımcısı olan şirket ünlü oyuncuya dava açmıştı.

EMANET’İN SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLMİŞTİ

İddiaya göre diziden ayrılma kararını bildiren Sıla Türkoğlu, sözleşmesinin sonlandırılmasını istemişti. Ancak senaryodaki rolü hala devam ettiği için şirket, Türkoğlu’nun bu isteğini reddetti. Bunun üzerine başarılı oyuncu kendi kararıyla sezon finali çekimlerine katılmadı. Yapımcı, Emanet dizisinin Mart ayı sonunda çekimleri yapılan sezon finalini Sıla Türkoğlu olmadan dublörle tamamladı. Öte yandan ünlü oyuncunun yeni sezon için çekimlere katılmadığı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, ani bir kararla diziden ayrıldı ve soluğu İzmir’de yaşanan ailesinin yanında aldı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Tüm bu yaşananlar günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise yeni ve bomba bir iddia gündemde. Emanet dizisinden apar topar ayrılan Sıla Türkoğlu'nun reyting rekorları kıran Gönül Dağı'na transfer olacağı konuşulanlar arasında. Yapımcı şirket henüz açıklama yapmasa da diziden ayrılan Gülsim Ali'nin yerine Sıla Türkoğlu'nun kadroya dahil olacağı gündemde.

İddiaya göre Sıla Türkoğlu, TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 3. sezonunda Taner'in partneri olarak diziye dahil olacak.

Emanet dizisinden aniden ayrılan Sıla Türkoğlu için yapım şirketinden sert açıklama: Tüm yasal yollara başvuracağız Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan’ın üstlendiği Kanal 7’nin sevilen dizisi ‘Emanet’ ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmış, Sıla Türkoğlu diziden apar topar ayrılmıştı. Dizinin yapım şirketi, Emanet’in sezon finali çekimlerine katılmadığı için dublör oynatılan başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu ile ilgili yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Konu hakkında şirket tarafından yapılan açıklamada ünlü oyuncu için sert ifadelere yer verildi.

Sıla Türkoğlu ‘Emanet’ dizisinden aniden ayrıldı, sezon finali başrolsüz çekildi Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan’ın üstlendiği Kanal 7’nin sevilen dizisi ‘Emanet’ ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, dizinin sezon finaline katılmadan diziyi bıraktı. Sosyal medya hesabından İzmir’den fotoğraf paylaşan Türkoğlu’nun diziden aniden ayrıldığı ve ailesinin yanına gittiği öğrenildi.