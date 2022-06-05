Türkiye Gazetesi

Aktörün Instagram hesabında “Seni seviyorum anne ve sürpriz” başlığıyla yayımladığı video, annesinin kapalı bir siyah kapının önündeki görüntüsüyle başlıyor.

Kapıyı açıp içeri giren kadın, gördüğü lüks ev karşısında duygulanarak sevinç gözyaşlarına boğuluyor.

“SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA ŞAHİTLİK ETTİM”

Dwayne Johnson, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Küçük bir çocukken annemin ağlamasından nefret ederdim. Bugün ise onun sevinç gözyaşlarına zevkle şahitlik ettim. Anneme sürpriz yaptım ve ona yeni bir ev aldım. Annem için daha önce de birkaç ev satın almıştım ama bu çok özel. Annem de bunun onun hayallerinin evi olduğunu söyledi.”

“SENİ MUTLU ETMEKTEN DAHA BÜYÜK BİR DUYGU YOK”

Johnson, mesajının sonunda doğrudan annesine hitap ederek, “Anne, seni mutlu etmekten daha büyük bir duygu yok. Evine hoş geldin” ifadesini kullandı.

Eski takım arkadaşlarından Visca'yı duygulandıran hediye Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonspor’un oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı. Ayrıca turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de eski takım arkadaşı Edin Visca’ya çiçek takdim etti.

En güzel hediyeyi annesine o verdi Niğde’de yaşayan Gülden Acar kızının akciğeriyle sağlığına kavuştu. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Acar, “O benim bir parçam, şimdi onun parçasını içimde taşıyorum. Bana sağlığımı hediye etti. Bundan güzel anneler günü hediyesi mi olur” dedi.