Türkiye Gazetesi

Televizyonların fenomen dizisi haline gelen ve sosyal medyada özellikle yayınlandığı gün oldukça ses getiren Yasak Elma, bu defa sevenlerini üzecek bir haberle gündeme geldi.

Önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak olan ve bir dahaki sezon ekranlarda olmaya devam edecek Yasak Elma dizisinden beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Berk Oktay'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Şevval Sam'ın da kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti.

ŞEVVAL SAM YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU? İLK AĞIZDAN AÇIKLAMA

Ender karakteri ile Yasak Elma’da başarıyla yer alan Şevval Sam, geçtiğimiz akşam verdiği konserde ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sam, “Bu hafta benim için setin son haftası... Bir ara durup dinlenmeye ihtiyacım var” sözleri ile ayrılığı diziden ayrılacağını doğruladı.

Yasak Elma'da şoke eden ayrılık: Başrol oyuncusu kadrodan ayrılıyor 5 sezondur yayınlanmaya devam eden ve reytinglerde üst sıraları bırakmayan Yasak Elma dizisinde beklenmedik bir veda yaşanacak. Başrol oyuncularından birinin kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Yasak Elma'da yaprak dökümü Bu sezon Yasak Elma dizisine dahil olan iki oyuncunun, kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.