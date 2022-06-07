Türkiye Gazetesi

ABD’de yaptıkları ağır eleştirilerden dolayı İngiltere kraliyet ailesiyle gerginlik yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı dolayısıyla yapılan kutlamaları, gerginliği ortadan kaldırmak için fırsat olarak görüyordu. Çift, Elizabeth’in çocukluk lakabı Lilibet ismini verdikleri kızlarının İngiltere’deki ziyaretlerinde kraliçeyle görüştürmeyi planlıyordu. Basın da daha çift İngiltere’ye gelmeden “Lilibetlerin buluşması” başlığıyla Elizabeth ile torununun ilk kez bir araya geleceğinin haberlerini yayımlıyordu.



İngiltere’de bekledikleri ilgiyi görmeyen ve daha kutlamalar bitmeden ülkeden ayrılarak ABD’ye dönen çift, perşembe günü yapılan bu buluşmayı da belgeleyemedi. Sebebi de Kraliçe Elizabeth’in görüşmede fotoğraf çekilmesine izin vermemesi.

KRALİÇE FOTOĞRAFÇI İSTEĞİNİ REDDETTİ

Kraliyete yakın kaynaklar, Prens Harry ve eşinin, görüşme için Windsor Kalesi’ne fotoğrafçı getirtmek istediğini ama bu taleplerinin Kraliçe Elizabeth tarafından reddedildiğini ifade ettiler.

96 yaşındaki kraliçenin, fotoğrafların Amerikan medyasında boy boy yayımlanacağı endişesiyle fotoğraf çektirmediği kaydedildi. Harry ve Markle çifti de kızlarının ilk doğum gününde onun çimler üzerinde çekilmiş fotoğrafını yayımlamakla yetindi.

Saray kaynakları, Elizabeth’in torununa kendisine sorulmadan Lilibet ismi verilmesinden de memnun olmadığını ifade ediyor.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in 1. yaş günü fotoğrafını paylaştı Kraliçe II. Elizabeth’in platin jübile heyecanı devam ederken, Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin kızları Lilibet’in birinci yaş doğum gününü kutladı. Lilibet’in yüzünün ilk kez net olarak görüldüğü fotoğrafı paylaşıldı.

Hollanda İngiltere'yi terk eden Prens Harry ve Meghan çiftine zeytin dalı uzatmadı Prens Harry ve Meghan Markle’a Hollanda’da “çok çok önemli kişi” (VVIP) muamelesi görecek. VVIP muamelesi görseler de çift, Hollanda kraliyet ailesi tarafından ağırlanmayacak.