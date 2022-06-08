Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi final kararı aldı. Başrolünde başarılı oyuncuların yer aldığı ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi final tarihi ve nedeni izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi neden, ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar...

‘ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK’ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker gibi başarılı oyuncuların rol aldığı ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi ile ilgili beklenmedik bir karar alındı. İlk bölümleriyle iddialı başlayan dizi beklenen başarıyı sağlayamadı ve rakiplerinin gerisinde kalarak final kararı aldı.

‘ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK’ KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ekran macerasına çok iddialı bir giriş yapan dizi ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisinin final yapacak olması izleyiciyi de üzdü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizi reytinglerde iyice düşüş yaşayınca 11. bölümde final yapma kararı alındı.

‘ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK’ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

6 Nisan’da ekran macerasına başlayan dizi, 15 Haziran’da ekrana gelecek 11. bölümüyle sevenlerine veda edecek. Dizi yalnızca 9 bölüm yayınlanmış olacak.

‘ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK’ KONUSU NE?

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyordu.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker’in paylaştığı dizide, Defne’nin, (İrem Helvacıoğlu) doğum yaptığı hastanede bebeğinin kaybolması sonrası yaşadığı büyük acı konu ediliyor. Meryem’in (Selin Yeninci) bebeği neden çaldığı ise merak konusu… İki kadının geçmişteki arkadaşlığından başlayan hikayesi anlatılıyor. “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisinde ayrıca anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğu gözler önüne seriliyor.

Dizide başrol oyuncularının yanı sıra Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

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