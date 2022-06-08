Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda sürpriz bir ayrlık daha yaşanıyor.
Dizide Selvi hatunun eşi Barkın karakterini canlandıran Serdar Özer, Burak Özçivit tarafından oynanan Osman Bey tarafından öldürülüyor.
Bu ölümle beraber 85 bölümdür dizide yer alan oyuncu, kadrodan ayrılmış oldu.
SERDAR ÖZER KİMDİR?
21 Ocak 1980, İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusuSerdar özer Girne Amerikan Üniversitesi'nde turizm-otelcilik eğitimi gördü. Oyunculuk kariyerine 2003 yılında Hekimoğlu dizisiyle başladı. Ardından Küçük Kadınlar, Ay Tutulması, Dedemin Dolabı ve Emret Komutanım Yeniden dizilerinde rol aldı.
Kuruluş Osman dizisinde sürpriz değişiklik ATV’de yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Osman son bölümüyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Orhan Bey karakterini canlandıran Kartal Özson oyunculuğuyla diziye damga vurdu.
Kuruluş Osman dizisine yeni transfer ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman ‘ kadrosuna Murat Serezli katıldı.
Kuruluş Osman setinde olay! Çalışanlar Burak Özçivit’den şikayetçi oldu Ünlü oyuncu Burak Özçivit hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Kuruluş Osman dizisinde başrol olarak rol oynayan Özçivit’e set çalışanları kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, set ortamında stresli olduğunu ancak ağzından küfür ve hakaret çıkmadığını söyledi.