Türkiye Gazetesi

İkiz kızlarını kucağına almak için gün saydığı sırada babası Erdal Tamer Sever’i kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever, katıldığı canlı yayında gözyaşlarını boğuldu. 49 yaşındaki Sever, ikizlerinin zorlu doğum sürecinde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuş, nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya’yı kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ilk kez bir yayına katılan Sever, samimi açıklamalarda bulundu.

“BAŞKA ELLERDE OLSAM HASTANEDEN ÇIKAMAZDIM”

Doğumunun zorlu geçtiğini belirten ünlü oyuncu, “Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Başka ellerde olsam çıkamayabilirdim. Ameliyatım 3,5 saat sürdü. Çocukları hızlıca alıp ondan sonra beni toparlamaya başladılar. Ameliyathaneye girerken bu kadarını bilmiyordum. Hastaneye gitmeden iki kalça kemiğimin yanlara doğru açıldığını gördüm” dedi.

“BURADAN SAĞ ÇIKARSAM…”

Babasının vefatından bir ay sonra doğum yapan Sever, “En büyük ameliyathanedeydik. İçeride 20-25 kişi vardı. Önce 'Buradan sağ salim çıkarsam çocuklarımla bir adak adayayım' dedim. Sonra 'Tamamen teslimiyetteyim, gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına...' diye düşündüm” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

“KİMSE UMUDUNU KAYBETMESİN”

Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi denediğini belirten isim, “Bana 'çocuğun olmaz' demediler ama söyledikleri arkadaşlarım var. Ben sekiz kere denedim. 40 yaşındaki insana da bunu söylüyorlar. Kimse umudunu kaybetmesin. İnancımı yitirebilirdim. Annem 48 yaşında doğal hamile kalmış. Ona çok inanıyordum. Ben de 48 yaşında hamile kaldım” şeklinde konuştu.

“BİR DAİRE PARASINDAN FAZLASINI HARCADIM”

Tüp bebek sürecinin masraflı olduğundan bahseden ünlü oyuncu “O süreçte manevi olarak yıpranıyorsun, maddi olarak da öyle böyle değil... Bu iş ticarete dönmüş. Tüp bebek tedavisi için bir daire parasından çok daha fazlasını harcadım” dedi.

Babasının vefatıyla sarsılan Seray Sever'den duygu dolu paylaşım: Nefes alamıyorum, acım tarifsiz 9 gün önce babasını kaybeden Seray Sever, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Şimdilerde bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sever, babasının fotoğraflarını ve videosunu Instagram hesabına yükledi ve altına uzun bir not yazdı. Ünlü oyuncu, “Tam babam ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak demiştik. Her şey boğazıma düğümleniyor” dedi.

Seray Sever babasına veda etti: 'Torunlarını görmek nasip olmadı' Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70), Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ünlü oyuncu Seray Sever; 'Torunlarını görmek nasip olmadı' diyerek ağladı.