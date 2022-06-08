Türkiye Gazetesi

Johnny Depp'in Amber Heard'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılandığı davada Johnny Depp haklı bulundu ve Heard'ın ünlü oyuncuya 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Ancak Heard'ın ödemeyi yapmakta güçlük çekmesi sonrası Depp'in avukatları, ünlü oyuncunun 8 milyon dolarlık tazminattan vazgeçebileceğini ima ederek, "Dava kesinlikle para ile alakalı değildi, kesinlikle Depp'in saygınlığı ile ilgiliydi. Karar sonrası Depp, kaybolan saygınlığını geri kazandı" dedi.



Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalar süre dava sonucunda 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi.

AVUKATLARI İDDİALARI REDDETTİLER

Davanın ardından sonra Depp'in avukatları Camille Vasquez ve Benjamin Chew, Amber Heard'in Depp hakkındaki iddialarını cevap vermek için TODAY, Good Morning Amerika ve davayı kesintisiz canlı yayınlayan Law and Crime programlarına katıldı. Avukatlar, Amber Heard'ın Johnny Depp'ten daha güçlü ve popüler olduğu, mahkeme jüri heyetinin kendisini sevmediği ve jürinin sosyal medyadan etkilendiği için davayı kaybettiği iddialarının kesinlikle gerçek dışı olduğunu söyledi.

"DAVA PARA DEĞİL SAYGINLIKLA İLGİLİYDİ"

Amber Heard'ün avukatı ünlü oyuncunun 15 milyon dolar tazminatı ödemeye gücünün yetmeyeceğini ve üst mahkemeye başvuracağını söyledi.

Johnny Depp'in avukatları, Depp'in Heard'ın kendisine ödemesi gereken 8 milyon dolarlık tazminattan vazgeçebileceğini ima etti. Konuyla ilgili avukatlar, "Dava kesinlikle para ile alakalı değildi, kesinlikle Depp'in saygınlığı ile ilgiliydi. Karar sonrası Depp, kaybolan saygınlığını geri kazandı." dedi.

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