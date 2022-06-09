Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek ve eski eşi Deniz Çelebi arasında yaşananlar en çok konuşulanlar arasındaydı. İkili mal paylaşımıyla gündeme gelmiş ve Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Ahmet Çiçek, bu kez çalışanlarına ödeyeceği maaşla gündeme geldi. Ünlü isim, son paylaşımında çalışanlarına dövize endeksli maaş vereceğini söyledi.

“MİNİMUM 712 EURO MAAŞ”

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir video çekerek açıklama yapan Midyeci Ahmet, "Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız Euro ile maaş alıyor. Türkiye’deki çalışanlarımız ise bildiğiniz gibi TL ile maaş alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da Yunanistan’daki çalışanlarımız gibi 712 euro alacak. Evet, yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmemeleri için bu kararı verdiklerini belirten Ahmet Çiçek, “Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" dedi.

Midyeci Ahmet'in çalışanlarına ödeyeceği minimum maaş minimum 712 Euro (yaklaşık 13 bin TL) olacak.

TÜRKİYE VE YURT DIŞINDA BİRÇOK ŞUBE

Sosyal medyada hesaplarında kokoreç ve midye videolarıyla fenomen olan Midyeci Ahmet'in Instagram'da 1,2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Avrupa'da üretim tesisi olarak Yunanistan'da fabrika kuran Midyeci Ahmet’in Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Dubai, Katar, Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Almanya’da şubeleri bulunuyor.

Midyeci Ahmet’in eski eşinden zehir zemberek sözler: Çocuklarını 5 ayda iki defa bile görmedin, onların rızkına engel oluyorsun Midyeci Ahmet ve boşandığı eşi Deniz Çelebi arasında yaşananlar herkesi şoke etti. Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek eşine devredilen Beşiktaş şubesinin karşısına aynı isimle başka şube açarak eşinin işlerine engel olmaya çalıştı. Eski eş Deniz Çelebi ilk kez canlı yayında açıklama yaptı. Ahmet Çiçek’e seslenerek gözyaşlarına boğuldu.