Türkiye Gazetesi

Özel bir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Kemoterapi alan ünlü oyuncu, bir hafta hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

“EVİMİ ÖZLEDİM”

Bu zorlu süreçte 44 kiloya kadar düştüğünü belirten ünlü oyuncu, Instagram hesabından tedavi süreciyle ilgili yeni paylaşım yaparak sevenlerini bilgilendirdi. Kalkavan, sosyal medyadaki açıklamasında, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim” dedi.

“KORONAYA MÜTEŞEKKİRİM”

Daha önce verdiği bir röportajda hastalığı nasıl öğrendiğini açıklayan Kalkavan, şunları söylemişti:

“Ocak ayında covid olmuştum. Ayakta geçirdim Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'Kovid hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım.”

Sonrasında doktora gittiğini belirten ve çekilen film sonucu kanser olduğunu öğrenen Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik.”

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul’da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim aldı. Şiseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da liseyi bitirme sınavlarına girdi.



16 yaşında bir mağazada çalışmaya başladı. Sonrasında ise özel bir şirkette çalışmaya devam etti. 18 yaşındayken Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun sekreteri olarak görev yaptı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Ardından sinema dünyasına atıldı. 1969 yılında “Ayrı Dünyalar” adlı filmde ilk kez rol aldı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Kansere yakalanan Billur Kalkavan’dan hastanede açıklama! Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan 44 kiloya kadar düşmüştü. Hastanede denetim altına alınan ünlü isim sevenleri için açıklama yaptı.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hastaneden fotoğraf paylaştı: 3. kemoterapimi almaya geldim Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Akciğer kanseri olduğu tespit edilen ve tedavi gören oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı, sağlık durumu hakkında ise bilgi verdi.

Billur Kalkavan’dan yeni paylaşım: ‘Bir ricam var’ diyerek açıkladı Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Akciğer kanseri olduğu tespit edilen oyuncu sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi vererek takipçilerine bir konuda ricada bulundu.