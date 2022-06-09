Türkiye Gazetesi

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” isimli programında dizi ve film sektörü hakkında konuştu, yaşadıklarını anlattı.

“YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEMEYE KORKANLAR VAR”

Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, “Ben Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar. Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” dedi.

“DİBİNE KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Instagram’da 800 bin takipçisi bulunan Hakan Ural, daha sonra da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Rengim şeklim belli demeye çalışmam, derim. Hayatım boyunca göründüğüm gibi içi dışı bir adam oldum. Ülkeye bu kadar hizmeti olmuş, halkın oyları tercihi ile seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı sevip sayıyorum diye ne anam kalıyor, ne avradım, ne gelmişim, ne geçmişim sözde çok demokrat, sözde çok aydın özgürlükçü olanlar tarafından! Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan... Topunuz gelin.”

Hakan Ural’dan eleştirilere cevap: “Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım, bunu da hiç saklamam” Hakan Ural’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti sonrası paylaştığı fotoğraflar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Twitter’da çok konuşulan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere programından canlı yayında cevap verdi.

Hakan Ural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar programına katılan Hakan Ural, davet sonrası sosyal medya hesabından Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Sevmek ayıp mı yahu" ifadesini kullandı.