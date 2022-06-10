Türkiye Gazetesi

İbrahim Kutluay ile 2018 yılında sonlandırdığı evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener, kızı İrem Kutluay yeni yaşına girdi. 16 yaşına basan İrem’in büyümüş halini görenler şaşırıp birçok yorum yaptı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, kızının yeni yaşını Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ünlü manken paylaşımında “Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım… Doğum günün kutlu olsun İremim. Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum. Hep çok mutlu ol” ifadelerini kullandı.

İrem Kutluay’ın son halini görenlerin ilk yorumu “Boyunu babasından güzelliğini annesinden almış” oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in 1. yaş günü fotoğrafını paylaştı Kraliçe II. Elizabeth’in platin jübile heyecanı devam ederken, Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin kızları Lilibet’in birinci yaş doğum gününü kutladı. Lilibet’in yüzünün ilk kez net olarak görüldüğü fotoğrafı paylaşıldı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ikinci kızları dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal, ikinci kez anne oldu. Çift bugün bir kez daha bebek heyecanı yaşadı. İkilinin ikinci kızları dünyaya geldi.