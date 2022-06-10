Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, model ve oyuncu nişanlısı Sam Asghari ile dün Los Angeles'te dünya evine girdi. Ünlü şarkıcının evleneceği yere, yalnızca 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander girmeye çalıştı. Düğüne engel olmaya çalışan Alexander, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

"O BENİM TEK EŞİM"

Töreni bozmak için yapmadığını bırakmayan Jason Alexander “O benim eşim, tek eşim” diye bağırdı. Düğüne girilmesine engel olunan adam polisin girişimiyle gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası ünlü şarkıcının avukatı açıklama yaptı. USA TODAY’e konuşan Mathew Rosengart, Jason Alexander’ın elleri kelepçeli olarak gözaltına alındığını söyledi.

Avukat açıklamasında “İğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende” dedi.

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