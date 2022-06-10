Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla cevap vermişti.

Paylaşımlarının ardından Övüç’ün ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övüç ve avukatı hazır bulundu.

‘’BU LİNÇİ HİÇ HAK ETMEDİM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Övüç, ‘’Ülkede deprem olmuş, ben de 10 gün sonra kuaföre gittim ve bu nedenle linç edildim. Ben bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linci hiç hak etmedim’’ ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Murat Övüç’ün avukatı ise müvekkilinin söylediği sözlerin halka yönelik olmadığını, kendisini eleştirenlere yönelik olduğunu belirterek beraatını talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ferhat Güzel darp iddiasıyla hakim karşında! Eski sevgilisi: “Kolumu kapı arasına soktu” Türkücü Ferhat Güzel, eski sevgilisi Nurten Aksoy’u darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Davada sevgilisi “Aramızda tartışma başladı. Kolumu kapı arasına soktu, ısırdı. Bacağıma da yerdeki çıtayla vurdu” derken, Ferhat güzel ise kendisini savundu.

İlyas Salman hapis istemiyle hakim karşısına çıktı: Kesinlikle halka hakaret etmedim Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman hakim karşısına çıktı. Salman, “Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştirel sözler söyledim” dedi.