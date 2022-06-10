Türkiye Gazetesi

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan ve 5 Eylül 2012’de aramızdan ayrılan halk ozanımız Neşet Ertaş'ın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı film, henüz senaryosu tamamlanmadan tartışmaların odağına oturdu. Öyle ki aile hazırlıkları durdurmak için tedbir kararı aldırdı. Fakat Uslu'nun yaptığı itirazın kabul görmesi üzerine söz konusu tedbir kaldırıldı.

AİLE TEDBİR KARARI ALDIRDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neşet Ertaş’ın hayat hikâyesini anlatan film, sanatçının ailesiyle, yapımcı Mustafa Uslu ve “Garip Bülbül Neşet Ertaş” kitabının yazarı Erol Parlak’ı karşı karşıya getirmişti. Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Niğar Leyla Ertaş ile Kalan Müzik, 27 Aralık’ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvurmuş ve ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ isimli sinema filmiyle ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Ailesi Neşet Ertaş’ın yaşarken hayatını anlatan bir proje yapılmasını istemediğini belirtmişti. Yapımcı Mustafa Uslu, Neşet Ertaş’ın Erol Parlak’a hayatını yazması için izin verdiği röportajı ve aralarındaki güçlü bağı analatan kayıtları mahkemeye sundu.

Neşet Ertaş, gerek türküleri gerekse de mütevazi kişiliği ile yediden yetmişe herkesin sevdiği bir isim olarak anılıyor.

"İHLAL İSPATLANAMADI"

Mahkeme kararını verdi ve şu gerekçeyle ailenin talebini reddetti.

“Dosyada mevcut deliller gözönüne alındığında henüz ihtiyati tedbir talep edenlerin murislerinin hak sahibi olduğu eserlere ilişkin ihlal olduğunun ispatlanmadığı, yaklaşık ispat kuralı gereği henüz senaryosu dahi değerlendirilmeyen bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı, hükümle elde edilecek sonucun yargılama yapılmadan esası çözer şekilde tedbiren elde edilemeyeceği, kaldı ki filmde kullanılacak eserler belli olduğunda (kullanımın hak ihlali oluşturması halinde) tedbir konusunda yeniden başvuru ve değerlendirmenin yapılabileceği anlaşılmakla, istinaf taleplerinin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası filmin çekilmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

Neşet Ertaş’ın hayatı beyazperdeye geliyor Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayat hikâyesi beyazperdeye film olacak.

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