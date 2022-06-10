Türkiye Gazetesi

Televizyonda 6 sezondur yer alan ve ilgi ile takip edilmeye devam edilen Yasak Elma şu sıralar iddialı sezon finali bölümü hakkındaki iddialarla gündemde. Birçok oyuncunun bu sezon diziye veda edeceği iddiasının yanı sıra sürpriz bir oyuncunun da ekibe dahil olduğu söylentileri duyulmaya başlandı. Öyle ki sezonun son bölümü için Kıbrıs Türkü ünlü oyuncu İnci Pars Özgürgün'ün kadroya konuk olarak dahil oalcağı öğrenildi.

VEDALAR BEKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son bölüm kafaları karıştıran bir sahneyle bitecek. Yıldız kıskançlık krizi sonrası kendisini Ender ve Çağatay’la aynı arabada bulur. Doğan’ın Çağatay’ı yok etme planı işler ancak arabada bu kez Ender’in yanı sıra Yıldız da vardır. Frenleri tutmayan araç uçurumdan aşağıya yuvarlanır. Söz konusu sahnelerin gündeme gelmesinin ardından, kulislerdeki bilgi Çağatay’ın ve Ender’in öleceği yönündeydi. Ancak “çok yoruldum” diyen Şevval Sam cephesinde dizide kalabileceği yönünde yeni bilgiler gelmeye başladı. Bu durum da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yapımcı Fatih Aksoy’un başrol oyuncularıyla tek tek görüşeceği öğrenildi.

İnci Pars, KKTC'nin eski başbakanı Hüseyin Özgürgün ile evli.

Öte yandan İnci Pars Özgürgün dizinin sezon finaline konuk olacak. Başarılı oyuncu dizide Ender’in arkadaşı Seda karakterine hayat verecek. Oyunculuk kariyerine bebek arası veren Özgürgün, böylece Yasak Elma’yla mesleğine dönüş yapmış olacak.

Yasak Elma’dan ayrılacağı iddia edilen Şevval Sam’dan ilk açıklama: Durup dinlenmeye ihtiyacım var 5 sezondur reyting rekorları kıran fenomen dizi Yasak Elma’da beklenmedik bir veda yaşanacak. Başrol oyuncularından Şevval Sam’ın diziye veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu iddiaları ve konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Yasak Elma'da şoke eden ayrılık: Başrol oyuncusu kadrodan ayrılıyor 5 sezondur yayınlanmaya devam eden ve reytinglerde üst sıraları bırakmayan Yasak Elma dizisinde beklenmedik bir veda yaşanacak. Başrol oyuncularından birinin kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Yasak Elma'da şok! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Sezonlardır ilgi ile takip edilen fenomen dizi Yasak Elma'da beklenmedik bir veda yaşanacak. Başrol oyuncularından Berk Oktay, dizinin sezon finalinde kadrodan ayrılacak.

Yasak Elma'da yeni oyuncu rüzgarı Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma dizisine, ünlü oyuncu Cansel Elçin konuk olacak.