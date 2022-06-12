Türkiye Gazetesi

Eve Düşen Yıldırım, Çemberimde Gül Oya, Av Mevsimi gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Hakan Yufkacıgil, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir taksiye bindi ve Akatlar’a gitmek istedi. Ancak taksici ünlü oyuncuyu kısa mesafe nedeniyle araçtan indirmek istedi. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Aldığı darbeler sonucu ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.

KISA MESAFE TARTIŞMASI

Sabah’ın haberine göre Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak günü gece 03.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde bir taksiye binmek istedi. Akatlar’a gitmek isteyen oyuncu bunun için bir taksiyi durdurdu. İddiaya göre şoföre gitmek istediği yeri söyleyince taksici tarafından araçtan indirilmek istendi. Yufkacıgil ise "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" diyerek şoföre tepki gösterdi.

Hakan Yufkacıgil (Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu)

HASTANELİK OLDU

Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Aralarında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Genç oyuncu aldığı darbenin etkisiyle kendisinden geçti.

Gözlerini açtığında hastanede olan Yufkacıgil'in burnunda kırık, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, kendisini darp eden taksi şoföründen şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKSİCİ: “ESAS DARP EDİLEN BENİM”

Şoför Burak D. ifadesinde oyuncunun aşırı alkollü olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:



"Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı. Aşırı alkollü olduğu için tutup aracın önünden çekilmesini söyledim. Bana sinkaflı küfürler etti. Diğer araç sürücülerine de küfür etmeye başladı. Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım. Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım. Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım."

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