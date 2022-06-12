Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, daha önce yaptığı açıklamalarda kumar oynadığını hatta kumar konusunda bağımlı olduğunu itiraf etmişti. Hayattaki en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu belirten şarkıcı “Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam” demişti.

2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Chloe Loughnan’a 700 bin TL nafaka ödeyen Ortaç, boşandıktan sonra sık sık borçlarıyla gündeme gelmişti. Borçları olan ve bu konuda zaman zaman açıklamalar yapan Serdar Ortaç, şarkıcı Sinan Akçıl'ın “Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi, bu yıl yapmadığı için ben yaptım” sözlerine cevap verdi.

"15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİM"

Serdar Ortaç açıklamasında, “Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım.”

Ünlü şarkıcı eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı. Kumarda kaybettiği paralar ve borçlarıyla sık sık haber olan Ortaç’ın borçlarını ödemek için dikkat çeken bir yönteme başvurduğu öğrenilmişti. Maddi olarak zor durumda kalan şarkıcı, henüz tamamlamadığı bir albüm için tüm şarkılarının telif haklarını satma yoluna gitmişti. Ünlü popçunun beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

“ÇOK PİŞMANIM AMA GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMİYORUM”

Daha önce kumar bağımlılığı hakkında konuşan Serdar Ortaç, yaptığı açıklamada “Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz. Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum” demişti.

Yalnızca selam verip doğum günü kutluyor… Serdar Ortaç’ın yeni işinde kazandığı para dudak uçuklatıyor Son dönemde hem maddi problemler hem de sağlık sorunları yaşayan Serdar Ortaç, kendisine yeni bir gelir kapısı buldu. ‘Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Ortaç, bir dijital platform için belli bir ücret karşılığında doğum günü, kutlama gibi günler için kişiye özel videolar çekiyor. Ortaç’ın bu iş için aylık aldığı ücret ise dudak uçuklatan cinsten…

Serdar Ortaç: Hükümeti destekliyorum, atılan adımlar 10 numara Serdar Ortaç, bir dijital platformda yayınlanan Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40 adlı programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı hastalığından Türkiye gündemine kadar pek çok soruyu cevapladı. Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini açıkça ifade ederek “Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara” dedi.