Türkiye Gazetesi

MasterChef'e katılarak son 7'ye kalan başarılı yarışmacı Güzide Mertcan son 7’ye kalan başarılı yarışmacılardan biriydi. O dönem ünlü yarışmacının yemeklerinden çok ailesiyle birlikte yaşadığı lüks ev konuşulmuştu.

Güzide Mertcan, sosyal medyadan yaşantısı ile ilgili yorumlara kayıtsız kalmayarak açıklama yapmıştı. Mercan açıklamasında “Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Sadece inandığı şey için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren robotik şirketlerinden birinin sahibi. Bana gelecek olursak... Sektörün en bilinen tesettür giyim markalarından biri, sıfırdan başladığımız ve çok emekler vererek bu hale getirdiğimiz bir işletmedir. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisini de verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz” demişti.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN DOSTLARA TEŞEKKÜRLER"

Instagram’da 560 binden fazla takipçisi bulunan ve MasterChef programıyla birlikte hayatımıza giren Güzide Mertcan, bu sefer yeni işiyle gündeme geldi. Mustafa Mertcan ile olan ve üç tane çoğunu bulunan eski yarışmacı Instagram hesabından “Türkiyenin en büyük macera köyünün bugün açılışını yaptık. Bu özel günde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler” notuyla yeni işini takipçileriyle paylaştı.

Eski yarışmacı Sergen’den “MasterChef Türkiye kurgu mu?” sorusuna net cevap MasterChef Türkiye 2001 sezonunun iddialı yarışmacılarından biri olan Sergen Özen, yarışmayı 4. olarak tamamlamıştı. Tekirdağlı olan Özen, yarışmadaki sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevilen yarışmacı, geçtiğimiz gün konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı; binlerce kişi tarafından merak edilen “MasterChef kurgu mu?” sorusunu da açıklık getirdi.

MasterChef Güzide'nin paylaşımına Yasin Obuz'dan dikkat çeken yorum: Buram buram zenginlik kokuyor... MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda yarışan ve büyük ses getiren Güzide Mertcan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Hazırladığı bir sofrayı takipçileri ile paylaşan Mertcan'a aynı yıl birlikte yarıştığı Yasin Obuz yorum yaptı, detaylar dikkat çekti.