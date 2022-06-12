Türkiye Gazetesi

Daha önce Show TV ve ATV ana haberde spikerlik yapan ve bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, sağlık durumuyla ilgili zor günler geçiriyor. Karar’ın son durumu hakkında bilgiyi meslektaşı Uğur Dündar paylaştı.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Dündar, Karar’ın kangren olduğu için ayak parmaklarının kesildiğini, yapılan zamanında müdahale sayesinde ayağının kurtarıldığını açıkladı.

HASTANE YATAĞINDAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Korcan Karar'ın hastanedeki fotoğrafı da ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Korcan Karar'ın hastanede çekilen fotoğrafı...

KORCAN KARAR KİMDİR?

1 Ocak 1962'de İzmir'de doğdu. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi aldı. Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir'de Yeni Asır gazetesinde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı. 1985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşuyla beraber İstanbul Haber Merkezi'nde foto muhabiri - muhabir olarak çalıştı. 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Mart 2001'de ATV'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı.

Ocak 2008'de Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi. 2012 yılında Skytürk 360'ta 50 Dakika ve 50+50 Dakika programını ve 360'ta Ana Haber Bülteni'ni sundu. Daha sonra YouTube'de bulunan BuTV'de programlar yaptı. Karar’ın yaşantısını Alaçatı’da sürdürdüğü biliniyor.

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