Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, "Sinema Söyleşileri" kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda sektöründe star olmanın ipuçlarını anlattı. Söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını cevaplayıp oradan ayrılmaya çalışan Uzerli'nin yürümekte zorlandığı gözlendi. Ünlü ismin bu durumu sevenlerini endişelendirdi.
YÜRÜME ZORLUĞUNUN SEBEBİ BELLİ OLDU
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Güzel oyuncu, "Uçakta uyuyakaldım. O nedenle belim tutuldu. Sizlerle daha geniş bir zamanda konuşmayı umuyorum" dedi.
Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi
Söyleşide soruları cevaplayan Uzerli, en çok dişi Bond'u canlandırmak istediğini açıklarken "Bütün Bond'lar erkek. Bence dişi Bond olabilir" diyerek dikkat çekti.
Meryem Uzerli: DNA testi yaptırdım yüzde 6-8 Rus çıktım Sinema ve dizi oyuncusu Meryem Uzerli, Rus sinemasında oynamak istediğini belirterek, "Rusya'dan veya herhangi bir ülkeden film konusunda teklif gelirse ilgilenirim." dedi.
Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin estetikli ve kısa saçlı hali hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten hayranları, "Ne yaptın kendine böyle?" diyerek ünlü oyuncunun son halini eleştirdi.