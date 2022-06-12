Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, "Sinema Söyleşileri" kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda sektöründe star olmanın ipuçlarını anlattı. Söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını cevaplayıp oradan ayrılmaya çalışan Uzerli'nin yürümekte zorlandığı gözlendi. Ünlü ismin bu durumu sevenlerini endişelendirdi.

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yer alan habere göre; Güzel oyuncu, "Uçakta uyuyakaldım. O nedenle belim tutuldu. Sizlerle daha geniş bir zamanda konuşmayı umuyorum" dedi.