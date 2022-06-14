Türkiye Gazetesi

Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Jutin Bieber sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüş, Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirtmişti. Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söylemişti.

“VÜCUDUM BANA YAVAŞLAMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR”

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzünün bir tarafını zar zor hareket ettirebildiğini göstererek rahatsızlığını "oldukça ciddi" olarak nitelendiren Bieber, “Şovları iptal ettiğim için hayal kırıklığına uğrayanlar var. Açıkçası şovlarımı fiziksel olarak gerçekleştiremem. Vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlarsınız çocuklar” açıklamasını yapmıştı.

“HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM”

Daha önce sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Instagram hesabından sağlık durumu hakkında son durumu paylaştı. Bieber, açıklamasında “Nasıl hissettiğimi biraz paylaşmak istedim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Tüm bu rahatsızlıklara rağmen beni tasarlayan ve beni tanıyanda teselli buldum. Bu bakış açısı, karşı karşıya olduğum bu korkunç fırtınada bana huzur verdi” ifadelerine yer verdi.

Justin Bieber 'hastalığım kötüye gidiyor' diyerek duyurdu: Yüzümün bir tarafı felçli Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüzünün bir tarafının felç olduğunu açıkladı. Konserlerine hastalığı yüzünden ara vermek zorunda kaldığı belirten Bieber, bir gözünü kırpamadığını ve yüzünün bir tarafından gülümseyemediğini söyledi.

Justin Bieber kendisi için yaptırılan lüks aracı görünce gözyaşlarına boğuldu Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kendisi için özel olarak yaptırılan lüks aracı görünce gözyaşlarına boğuldu.