Türkiye Gazetesi

Amerikalı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Philip Baker Hall, 90 yaşında hayatını kaybetti. Philip Baker Hall'ın ölüm haberini eşi Holly Wolfle paylaştı. 'Secret Honor' filmiyle adını duyuran usta oyuncu pek çok önemli projede yer aldı. Kariyerine 1970 yapımı “Cowards” filmiyle başlayan Philip Baker Hall, Richard Nixon’ı canlandırdığı Robert Altman filmi “Secret Honor” ile üne kavuştu.

185 YAPIMDA YER ALDI

Hall, kariyeri boyunca 185 yapımda yer aldı. Paul Thomas Anderson’ın “Coffeen and Cigarettes”, Boogie Nights” ve “Magnolia” filmlerinde rol alan Hall’ın diğer filmleri arasında “The Truman Show”, “Rush Hour”, “Zodiac” ve “Argo” bulunuyor.

Oyuncu, televizyonda da “Seinfeld”, “Curb Your Enthusiasm”, “BoJack Horseman”, "Modern Family" ve “Room 104” dizilerinde yer aldı.

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