Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus için Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi yapıldı. Galada pek çok isim hazır bulunurken bir süredir İtalya’da yaşayan ve orada çeşitli projelerde yer alan Can Yaman da galaya katılan misafirler arasındaydı. Ünlülerin katıldığı geceye ünlü oyuncu yaptığı hareketle damga vurdu.

BASIN MENSUPLARINI YOK SAYDI

Lansman gecesi için Türkiye’ye gelen Can Yaman’a basın mensupları birkaç soru sormak istedi. Ancak Yaman soruları cevapsız bırakarak gazetecilerle muhatap olmamayı tercih etti. Oyuncunun bu tavrından dolayı gazeteciler “İndirin kameraları, adam İtalya’nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?” diyerek Yaman’a tepki gösterdi. Bazın mensupları, kendilerini yok sayan Yaman’ı kameraları kapatarak protesto etti.

“EGO YAMAN”

Görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Videoyu izleyenler ‘Ego Yaman’ , 'Adam artık dünya yıldızı! Türk basınıyla muhatap olmaz ama Türkiye'de dizi çeker...’ şeklinde pek çok yorum yaptı.

Dudak uçuklatacak cinsten: Can Yaman’ın “El Turco” rolü için alacağı ücret belli oldu Ünlü oyuncu Can Yaman’ın dijital bir platformda yayınlanacak dizi için bölüm başı alacağı ücret belli oldu. Yarı kurmaca yarı gerçek bir hikayenin anlatıldığı “El Turco” adlı dizide Yaman’a rekor bir ücret teklif edildiği ortaya çıktı.

Can Yaman’a İtalya’dan sosyal mesafe cezası Erkenci Kuş, Bay Yanlış, İnadına Aşk gibi dizilerle ünü yurt dışına taşan sevilen oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda İtalya’da bir makarna firmasının yüzü olmak için sözleşme imzalamıştı.