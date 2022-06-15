Türkiye Gazetesi

İlk bölümü 2010 yılında ekrana gelen fenomen dizi Behzat Ç., yeniden ekranlara geliyor. İlk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan ardından sosyal medya platformu BluTV'de ekrana gelen dizi üçüncü kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili müjdeyi dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Gazete Magazin'e verdiği röportajda açıkladı.

“BEHZAT Ç. PEK YAKINDA”

Behzat Ç’nin aynı kadroyla yola devam edeceğini belirten Erdal Beşikçikoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Pek yakında. Oyuncular aynı olacak ama ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek sanıldığı kadar zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir. O yüzden oyuncuları ikna etmek zor olmaz.”

Muhabirlerin “Son dönemde rol aldığınız diziler uzun soluklu olmadı. Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Kısmet. Yazılan metin ve senaryo güçlü olsa Behzat Ç. gibi devamı gelir. Ama yeni kuşak dizilerde karakterlerin peşine takılmak yerine olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içerisinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor.”

Behzat Ç kadrosu ile geri dönüyor Yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşacağı açıklandığı ilk andan itibaren herkesin “Eski kadrodan kimler olacak?” sorusunu sorduğu ‘Behzat Ç.’ için sevilen dijital platform müjdeli haberi verdi. Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren fenomen diziye geri dönüyor.

Ertuğrul Şakar, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Ertuğrul Şakar, yıllar sonra Blu TV'de yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Behzat Ç. dizisinin ekibine dahil oldu.