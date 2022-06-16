Türkiye Gazetesi

Başarılı şovmen Okan Bayülgen sevenlerini korkuttu. 58 yaşındaki Bayülgen geçtiğimiz hafta sahne öncesi rahatsızlandı. Rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılan başarılı şovmenin kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.

“İŞİNE GERİ DÖNDÜ”

Bayülgen’in yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Ünlü şovmen evinde bir gün dinlendikten sonra işlerine kaldığı yerden geri döndü. Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.

Instagram’da 270 bin takipçisi ve geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Okan Bayülgen'den Z kuşağı eleştirisi: Londra'da itaat etmeye hazır Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen katıldığı bir söyleşide Z kuşağını eleştirdi ve "Türkiye’de itaat etmek istemiyorlar ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan, Okan Bayülgen paylaşımı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için bir çok ünlünün yer aldığı kamu spotu hazırladı