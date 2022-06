Türkiye Gazetesi

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yer aldığı ‘Kafalar’ grubu Türkiye'de en çok abonesi bulunan YouTube kanallarından biri. Grubun geçtiğimiz sene Temmuz ayında nikah masasına oturan üyesi Bilal Hancı, kendisi gibi Youtuber olan eşi Esin Çepni ile boşanma kararı aldı.

Ünü YouTube grubu Kafalar'ın üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni Trabzon'da gerçekleşen düğünde dünya evine girmişti. Çift üzen haberi peş peşe yaptıkları açıklamalar ile duyurdu.

Kafalar grubu üyeleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin

“DENEDİK AMA DÜZELTEMEDİK”

Bir süredir boşanacakları konuşulan çiftten Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum, umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim. Bana kattığın her şey için çok teşekkürler, her zaman kalbimde kalacaksın.”

Bilal Hancı - Esin Çepni

“İLİŞKİMİZİ HER İKİ TARAFIN DA MUTLULUĞU İÇİN SONLANDIRIYORUZ”

Youtuber ve fenomen Esin Çepni ise açıklamasında “Kararı almak kadar açıklamak da zormuş meğerse. Ne kadar yazıp sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağım bilmesini isterim” dedi.

