Türkiye Gazetesi

‘Sosyete kasabı’ olarak bilinen ve çektiği videolarla Instagram’da fenomen haline gelen Nusret Gökçe, yeni girişimciliğiyle gündeme geldi. 2019 yılında satın aldığı İstanbul Maçka’da bulunan bir otelin içine ‘Kapicciiinoo’ adlı yeni mekan açan Nusret Gökçe, Brezilya'dan getirdiği kahveleri müşterileriyle buluşturacak.

MENÜDE ALTIN KAPLI KAHVE DE VAR

Logosu Nusret Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan mekan, her yöntem kahve deneyimine ek olarak tamamen doğal ürünler kullanılarak, mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri ile içeriği oldukça geniş bir menüye sahip. Et restoranları bulunan Nusret Gökçe'nin altın tozlu cappuccino'su çok konuşulmuştu. Üzerinde gerçek altın kaplı cappuccino da mekanın menüsünde yer alacak.

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Gökçe, ilk kahve dükkanında yıl sonuna kadar gelirinin %10’unu Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olan LÖSEV’e bağışlayacak. Mekan, sabah 06.30'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Nusret Gökçe’nin Türkiye’deki restoranlarının yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York, Londra ve Mikonos’ta et restoranları bulunuyor.

Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel oluyor Salt Bae (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayatı da belgesel film oluyor.

Nusret Gökçe’nin son paylaşımı da olay oldu Her çektiği video ile tepkilerin hedefi haline gelen, saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe yine eleştiri yağmuruna tutuldu.