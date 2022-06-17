Türkiye Gazetesi

'Neler Oluyor Hayatta' isimli televizyon programında yorumculuk yapan eski oyuncu Hakan Ural açıklamalarıyla gündem oldu. Ural, Acun Ilıcalı’yı hedef alarak sert eleştiriler yaptı.

“AÇIKÇASI KELİMESİNİ KULLANMADAN KONUŞAMAZ”

Ünlü sunucunun bugünkü programında eski patronu Acun Ilıcalı ile ilgili söyledikleri şaşırttı. 25 yıldır içinde olduğu medya sektöründe yıllarca sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın konuşamadığını söyleyen Ural, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş, konuşamaz, böyle kalır” dedi.

Ural sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. Açıkçası’yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu açıkça’sını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor. Yani 'açıkçası, hadi neyse' dersen yani açık açık söylemek istemiyorsun... Ama hem açıkçası deyip hem konuşmak çok garip değil mi? Zaten konuşuyorsun oğlum.”

Acun Ilıcalı’nın sağ koluydu, Survivor’ı bıraktı… “Parada gözüm olsa İstanbul’da yaşardım” Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, yıllardır sunduğu Survivor’ı bırakarak herkesi şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen Kırşan, “Türkiye’de, ailemin yanında olmayı seçtim. Acun Ilıcalı da anlayışla karşıladı. Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an onları çok özlediğimin farkına vardım ve onlarsız yapamayacağımı anladım” demişti. Şimdilerde Bodrum’da gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Survivor Ekstra'nın canlı yayınında gerginlik! Sunucu Furkan Dede’nin sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı çileden çıktı Survivor Ekstra programının canlı yayında dün dikkat çeken anlar yaşandı. Programın sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede, yarışmacı Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığını ima etti. Bunun üzerine sinirlenen Acun Ilıcalı canlı yayına katılarak Furkan’a sert çıktı. Fena kızan Ilıcalı, “Soru işaretin varsa Dominik'i arayın, doktorla konuşun. Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış” diyerek ateş püskürdü.