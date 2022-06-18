Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen yarışmada, yarışmacıya yöneltilen telaffuzu zor soru geceye damga vurdu. Hem yarışmacı hem de İmirzalıoğlu soruyu görünce şaşırdı.

Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun zor soruyu bir çırpıda okuması takdir topladı. Sosyal medyada “Nasıl da okudun, helal olsun sana” tarzında yorumlar yapıldı.

Sorunun doğru cevabı 'D- Tayland'ın başkenti' olarak açıklandı.

Kim Milyoner Olmak İster'e 'başkent' sorusu damga vurdu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başkent sorusu damga vurdu. "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar" sorusunda zorlanan yarışmacı herkese ilginç anlar yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu… Yarışmacının cevabı şoke etti Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Son bölümde sorulan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili soru geceye damga vurdu. Doğan Zorlu isimli yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı veremedi. Bunun üzerine sunucu İmirzalıoğlu’nun yaptığı konuşmada, “Eğer o Çanakkale Zaferi’ni kazanan kahramanlarımız olmasaydı ne o köprüyü yapabilirdik ne de bu stüdyoda olabilirdik” şeklindeki ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.