Türkiye Gazetesi

Sokak hayvanları polemiği ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemini meşgul eden şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde sevenleri ile buluştu. Açık havada verdiği konserde renkli aksesuarları ve parlak elbiseleriyle dikkat çeken Tilbe, adeta sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

Konserini 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısı ile açan Tilbe’nin seslendirdiği 'Delikanlım' şarkısına ise konseri izlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişi vokal yaptı. Sesiyle olduğu kadar tarzı ile de farklı bir görünüme sahip olan ünlü şarkıcı, açık hava konser alanını hareketli şarkıylarıyla coşturdu.

EZANI DUYUNCA ARA VERDİ

3 bin kişilik konserde şarkılarını dinleyicilerle söyleyen Tilbe, Ezan okunduğunu fark ettiği anda şarkı söylemeye ara verdi ve Ezan'ın bitmesini bekledi. O esnada dinleyicilerle sohbet etmeye devam eden usta isim, "Biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ardından hareketli parçalarını söyleyen Tilbe, kendine has dansını sergiledi.

Yıldız Tilbe harekete geçti, hakkında konuşturmama kararı aldırdı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından tepki toplamıştı. Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımları nedeniyle hayvanseverlerin savcılığa şikayeti üzerine ifade vermek zorunda kalmıştı. Ünlü şarkıcı, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırdı. Üç sunucu 1 ay boyunca Tilbe halkında konuşamayacak, konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar.