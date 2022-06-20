Türkiye Gazetesi

Oyuncu Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu 2020 nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile evlenmişti. Çift pandemi sebebi ile erteledikleri düğünlerini Eylül ayında gerçekleştirmişti.

İki sene önce evlenen çiftten sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu çiftinin bu sabah bebekleri dünyaya geldi.

Onur Buldu ve eşi Duygu Kozoğlu

Doğum, özel bir hastanede 20 Haziran 2022 saat 07:58’de gerçekleştirildi.

50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Onur Buldu, nazar değmesinden çekindiği için eşinin hamilelik haberini yakınlarından bile saklamıştı.

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