Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 49 yaşındaki Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

“MUTLULUĞUM İÇİN DUA EDECEĞİNİZE EMİNİM”

Müge Anlı programında evlilik haberini açıklarken “Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermek istedim. Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismin Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim” ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI YÜZÜĞÜ TAKTI

Müge Anlı'nın bu açıklaması sonrası bugünkü programında parmağındaki yüzük izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yayında heyecanı gözlerinden okunan Anlı'nın yüzüğü sol parmağına takması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları “Müge Anlı yüzük takmış valla, çok mutlu oldum” tarzında yorumlar yaptı.

KINASINI DA YAKTI

Öte yandan Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği iddia edildi. Anlı'nın kına gecesine sınırlı sayıda isim katıldı. Geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi isimlerin katıldığı öne sürüldü. Ünlü sunucunun dünkü programında evlilik kararını paylaşırken elindeki kınalar da gözden kaçmadı. Anlı'nın ellerindeki kınalar bu iddiaları güçlendirdi.

Müge Anlı'nın kınalı elleri...

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında merak edilenler Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında müjdeli bir haber verdi. Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini açıkladı. Ünlü sunucunun açıklamasının ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu, en çok arananlar listesine girdi. Damat adayının Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından pek çok kişi, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir? İşte Müge Anlı’nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında merak edilenler…

Müge Anlı evleniyor! Canlı yayına müjdeyi verdi… İşte müstakbel eşi ve mesleği Ünlü sunucu Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı, devlet memuru Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusu ise günün merak edilenleri arasında girdi.