Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Sayan, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ökten ile birlikte çekilen fotoğrafına yer veren Sayan, gönderisinin altına “İyi ki doğmuşsun... Ömrüme hoş geldin sevgilim” notunu düştü.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı

Yakın arkadaşları Safiye Soyman da paylaşımın altına yorum yapmayı ihmal etmedi. Soyman, “Doğum günün kutlu olsun canım Çağlar'ım... Seda'cığım ile bir ömür boyu kutlayın” yorumunu yaptı.

2 ay önce Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan’dan flaş hamle: Mahkemeye koştu! Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay önce evlenen Seda Sayan’dan flaş hamle geldi. Ünlü şarkıcı mahkemeye koştu.

Anne oğul küslüğü bitti mi? Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Çiftin nikahlarına yakın dostları katılırken Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in törende olmaması dikkat çekmişti. Tüm bu olanlardan sonra Engin, sosyal medya hesabından Anneler Günü paylaşımı yaptı ancak paylaşımda herhangi bir notun olmaması dikkat çekti.

Adı cimriye çıkan Alişan, Seda Sayan’a aldığı düğün hediyesini açıkladı Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Pazar günü bir otelde gerçekleşen nikah merasimi ile dünya evine girdi. Çiftin düğününe yakın arkadaşları katılırken Alişan’ın olmaması dikkat çekti. Düğüne katılmayan ünlü türkücü, 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’a muhabbet kuşu aldığını açıkladı.