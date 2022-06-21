Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Sayan, evlendikten 2 ay sonra soluğu mahkemede alıp soyadı davası açtı. Seda Sayan İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için başvuruda bulundu. Kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcının bu hamlesi “Boşanıyorlar mı?” sorularını akıllara getirdi.

HASTANENİN YOLUNU TUTTULAR

Eşi Çağlar Ökten’le yeniden gündeme gelen Seda Sayan, bu kez yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Kendisine sürekli estetik operasyonu yaptıran 59 yaşındaki şarkıcı bu kez eşi Çağlar Ökten ile hastanenin yolunu tuttu. Ökten’e saç ektiren Seda Sayan’a tepki yağdı.

Çift hastaneden bu fotoğrafı paylaştı

“ADAMI DA KENDİNE BENZETTİ”

Fotoğrafı sosyal medyada paylayan ünlü şarkıcıya kullanıcılar “Eşini de estetiğe alıştırdı”, “Adamı da kendine benzetti” tarzında yorumlar yaptı.

İddiaya göre Seda Sayan, Ökten’in burnunu da yaptırmayı düşünüyor.

Survivor Sercan’ın uzun saçlı hali şoke etti! “Saçı montajla mı eklediniz?” Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın yeni imajı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Uzun saçlı hali dikkat çeken Yıldırım’ın fotoğrafı Twitter’da gündem oldu. Kullanıcılar “Saçı montajla mı eklediniz” , “Saçlar lens mi” tarzında esprili yorumlar yaptı.