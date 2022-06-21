Türkiye Gazetesi

'Masumlar Apartmanı' adlı dizide 'Neriman' karakterini canlandıran Gizem Katmer'den sevindiren bir haber geldi. Katmer, sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile dün akşam nikah masasına oturdu. Gizem'in gelinlikli fotoğrafları ise hayran bıraktı.

GEÇTİĞİMİZ AY SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan sade bir tören ile sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu'yla nişanlanan ünlü oyuncu Gizem Katmer, bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Nisan haberiyle şaşırtan Gizem Katmer, dün aile ve arkadaşların katıldığı nikah töreniyle evlenerek sevenlerine hoş bir sürpriz yaptı. Mutluluğa "evet" diyen çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EZGİ MOLA'DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle Gizem Katmer'in ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Katmer'in gelinlikli pozunu paylaşan Ezgi Mola, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notunu düştü.

Evlilik yolunda ilk adım: Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer nişanlandı TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer nişanlandı. Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı attı.