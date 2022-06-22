Türkiye Gazetesi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan 18 yaşındaki ortanca kızı Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine 2016 yılında yollarını ayıran annesi ve babası da katıldı.

Şimdilerde Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninde eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya geldi.

Instagram’da 13.6 milyon takipçisi bulunan ünlü isim tören sonrası fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı fotoğrafın altına “Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık. Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Acun Ilıcalı kızlarıyla poz verdi, fotoğraftaki detayı gözlerden kaçmadı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Babalar Günü’nde kızlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. 4 kız babası Ilıcalı fotoğrafın altına “Yeryüzündeki cennet” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımında kızı Yasemin’in kırık telefonu dikkat çekince fotoğrafın altına birçok esprili yorum geldi.

Survivor Ekstra'nın canlı yayınında gerginlik! Sunucu Furkan Dede’nin sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı çileden çıktı Survivor Ekstra programının canlı yayında dün dikkat çeken anlar yaşandı. Programın sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede, yarışmacı Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığını ima etti. Bunun üzerine sinirlenen Acun Ilıcalı canlı yayına katılarak Furkan’a sert çıktı. Fena kızan Ilıcalı, “Soru işaretin varsa Dominik'i arayın, doktorla konuşun. Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış” diyerek ateş püskürdü.