Türkiye Gazetesi

84 yaşındaki ABD’li komedyen Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. O zamanlar 16 yaşında olan Judy Huth, Los Angeles yakınlarındaki bir parkta Film çekerken tanıştığı Cosby'nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İfadesinde Huth, Cosby'nin "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdiğini, ardından da karşı çıkmasına rağmen cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Huth, iadesinin devamında olayın ardından kendisini bir çıkmazda bulduğunu ve aptalca hissettiğini söyledi. Avukatlarıysa jüriye, Huth ve Cosby'nin malikanenin içinde oldukları bir fotoğrafı gösterdi. Cosby duruşmaya katılmadı. Ancak avukatları, mahkemeye 2015 yılında Cosby'nin Huth'u tanımadığını ve reşit olmayan biriyle birlikte olmayacağını belirtti.

Bill Cosby, özellikle 1984-1992 yılları arasında The Cosby Show'da canlandırdığı Cliff Huxtable karakteriyle 'elevizyonun En Mükemmel Babası' ve 'Amerika'nın Babası' gibi unvanlara layık görülmüştü.

Cosby'nin bu imajı düzinelerce kadın tarafından cinsel saldırı ile suçlanınca yerle bir oldu.

500 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri, Cosby'nin, şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.



#MeToo hareketinin başlamasının ardından 50'den fazla kadın, "Amerika'nın babası" olarak bilinen Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Cosby ise hakkındaki iddiaları reddediyor. 2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cosby hakkındaki mahkumiyet kararını bozarak, 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı. California'nın Santa Monica kentinde 2014 yılında açılan dava, Cosby'nin cezai kovuşturması nedeniyle yıllarca ertelendi.