40 yıl önce eşi Fulya Terim ile nikah masasına oturan Fatih Terim, sosyal medya hesabından evlilik yıldönümünü kutladı. Sosyal medyayı çok sık kullanmayan başarılı isim eşi için kural bozdu.

Evlilik yıldönümü için eşiyle çekilen düğün fotoğrafına yer veren Terim, altına duygusal bir yazı yazdı.

“İÇTİĞİMİZ HER KAHVEYİ DAHA ANLAMLI KILDIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Terim paylaşımının altında şu ifadelere yer verdi:

“40 yıl önce, 40 yıl sonra… Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz. Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.”

