Türkiye Gazetesi

Yargı, AŞK 101 gibi başarılı yapımlarda rol alan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç oyuncu fotoğraflara sosyal medya hesabından yer vererek nişanlandığını duyurdu.

"BİRBİRİMİZE SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN"

Yüksel fotoğrafların altına “4 Haziran’da nişanlandık. nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz” notunu düştü.

Genç oyuncunun paylaşımının altına çok sayıda tebrik yorumları geldi, hayranları çifte mutluluklar diledi.

Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’siydi! Belemir Temizsoy nişanlandı Yıllar önce ekranların vazgeçilmesi Cennet Mahallesi dizinde rol alan ve Ayşe karakterini oynayan Belemir Temizsoy, evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan Temizsoy, nişan töreninden kareler paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere binlerce yorum ve beğeni geldi. Belemir Temizsoy’un değişimi ise gözlerden kaçmadı.